Storbritannien: Stor russisk konvoj spreder sig nær Kyiv

Dele af en stor russisk militærkonvoj nord for Kyiv har spredt sig. Formålet er "sandsynligvis" at bidrage til at omringe hovedstaden.

Det skriver det britiske forsvarsministerium lørdag morgen.

- Det kan også være et forsøg fra russernes side på at mindske dens sårbarhed over for ukrainske modangreb, som har sat markante spor hos russiske styrker, skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter.

De mange russiske styrker nord for Kyiv har over et stykke tid fået en del opmærksomhed.

Satellitbilleder af en over 60 kilometer lang konvoj er blevet delt af selskabet Maxar og er gået verden rundt.

Det britiske ministerium bemærker også, at kampe nær byen er taget til. Hoveddelen foregår omkring 25 kilometer nordvest for byen.

Luftsirener har kunnet høres i mange ukrainske byer lørdag morgen.

I byen Vasylkiv nær Kyiv skal et russisk missilangreb have ødelagt en luftbase. Det siger en lokal borgmester til nyhedsbureauet Interfax Ukraine.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har flere gange henvendt sig til folket med taler fra Kyiv.

Her kom han fredag med et håbefuldt budskab om, at Ukraine "allerede havde nået et strategisk vendepunkt".

Men lørdag lyder det fra præsidentrådgiver Oleksіj Arestovytj, at russiske angreb formentlig vil tage til igen.

Både storbyerne Kyiv og Kharkiv samt Donbass-regionen i øst skal gøre sig klar til nye russiske angreb, fortæller han.

I opdateringen fra det britiske ministerium lyder det også, at byerne Tjernihiv, Sumy og Mariupol fortsat er omringet. Her er der stadig voldsomme bombardementer.

Det er flere gange blevet forsøgt at indføre midlertidige våbenhviler omkring en del af byerne. Formålet skulle være at få civile ud. Men man har haft stærkt varierende held.

Håbet er, at der igen lørdag åbnes for evakueringsvejene - såkaldte humanitære korridorer. Det siger Ukraines vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk.

Det gælder blandt andet i Mariupol, hvor ngo'er advarer om risikoen for en humanitær katastrofe.

- Jeg håber, at dagen kommer til at gå godt, og at Rusland vil opfylde sine forpligtelser om at garantere våbenhvilen, siger vicepremierministeren i en videotale.

/ritzau/Reuters