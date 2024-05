Storbritannien tilbageholder første migranter som led i Rwanda-plan

Britiske myndigheder har tilbageholdt de første asylansøgere, der efter planen skal sendes til det østafrikanske land Rwanda i løbet af 9 til 11 uger.

Det oplyser den britiske regering onsdag.

Tilbageholdelserne er det seneste skridt i en lang proces, der skal gøre den britiske regerings flagskibsprojekt til virkelighed.

For lidt over en uge siden vedtog Storbritanniens parlament en lov, der skal gøre det muligt at sende asylansøgere, som i den britiske regerings øjne ankommer ulovligt til Storbritannien, til Rwanda. Her skal de opholde sig, mens deres asylansøgning behandles.

Loven betegner Rwanda som et sikkert land og var dermed afgørende i planen om at sende asylansøgere til hovedstaden Kigali.

En video, som det britiske indenrigsministerium har offentliggjort, viser betjente, der går ind i personers hjem og fører dem ud i en sikret varevogn iført håndjern.

- Vores dedikerede hold, der står for håndhævelse, arbejder hurtigt med at tilbageholde dem, der ikke har ret til at være her, så vi kan få flyene til at lette, siger den britiske indenrigsminister, James Cleverly.

I år er over 7500 migranter ankommet til Storbritannien fra Frankrig i små både. Regeringen siger, at Rwanda-planen skal være med til at afskrække folk fra at tage turen over Den Engelske Kanal.

Fem mennesker døde sidste uge, da de forsøgte at krydse farvandet.

Menneskerettighedsorganisationer og ngo'er har kritiseret planen. De ventes på ny at gøre juridiske indvendinger og forsøge at få flyene stoppet ad rettens vej.

- Folk er meget bange, siger Natasha Tsangarides fra ngo'en Freedom from Torture.

Hun frygter, at folk vil gå under jorden for at undgå at blive sendt til Rwanda.

Den britiske højesteret afgjorde sidste år, at det var ulovligt at sende asylansøgere til Rwanda. Det er den dom, som den britiske regering forsøgte at imødekomme med lovgivningen i april.

Den britiske premierminister, Rishi Sunak, sagde 22. april, at han regner med, at de første fly til Rwanda vil afgå om 10 til 12 uger.

Det første fly var allerede sat til at afgå i juni 2022, men blev aflyst i sidste øjeblik på grund af juridiske udfordringer.

