Storbritannien tilbyder coronatest med svartid på 90 minutter

Ny test i Storbritannien kan spore både coronavirus og andre sygdomme. Den kan laves på mobile laboratorier.

Storbritannien vil begynde at tilbyde millioner af "hurtigtest" for coronavirus, som kan give svar inden for 90 minutter.

Det oplyser sundhedsminister Matt Hancock ifølge nyhedsbureauet dpa i en pressemeddelelse tidligt mandag.

Fra begyndelsen af næste uge vil hospitaler, plejehjem og laboratorier begynde at have adgang til testen.

I alt vil omkring 6,25 millioner test blive gjort tilgængelige i løbet af de kommende måneder.

Testen skal analysere dna fra prøver med en podepind fra enten næse eller mund.

Tiltaget vil ifølge dpa give en stor forøgelse af landets testkapacitet, og målet er at nedbringe virusspredningen før de kolde måneder, hvor folk generelt er mere sårbare over for vira.

Testen kræver ikke, at det er sundhedspersonale med særlig træning, der betjener udstyret.

Det betyder, at testen ikke behøver at blive foretaget i et klinisk miljø.

- At disse tests kan spore både influenza og covid-19, vil være meget fordelagtigt på vej ind mod vinteren, så patienter kan følge den rette rådgivning i forhold til at beskytte sig selv og andre, siger sundhedsministeren ifølge dpa.

Med over 300.000 smittetilfælde er Storbritannien det land i Europa med fleste smittede.

Over 46.000 er døde med coronavirus i landet ifølge de officielle opgørelser, skriver dpa.

Hos BBC kalder sundhedskorrespondent Lauren Moss tiltaget for potentielt "afgørende".

- Der har været meget fokus på, hvor længe covid-testresultater er om at komme tilbage, og hvad det betyder i forhold til at få sat en stopper for virusspredningen, skriver BBC-korrespondenten.

- Tre fjerdedele af resultaterne kommer nu tilbage inden for 24 timer, men for nogle kan det tage op til to dage.

- At hurtige test kan analysere prøver i mobile laboratorier og give resultater inden for 90 minutter er meget afgørende, skriver Lauren Moss, men tager dog det forbehold, at det ikke vides, hvor præcis testen er.

I Danmark får de fleste svar på coronatest inden for mellem 24 og 48 timer.

/ritzau/