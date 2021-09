Storbritannien tilbyder tusindvis af nye visa til chauffører

Storbritannien vil de kommende måneder udstede op mod 10.500 midlertidige visa til udenlandske lastbilchauffører og ansatte i fjerkræindustrien.

Det oplyser den britiske regering lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tiltaget skal være med til at løse den mangel på arbejdskraft, der blandt andet har ført til lange køer ved landets tankstationer og tomme hylder i flere supermarkeder.

Transportminister Grant Shapps siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at de mange nye midlertidige visa er klar til at blive udstedt fra næste måned og indtil slutningen af december.

Beslutningen vil ifølge ham hjælpe med at sikre, at forberedelserne til julesæsonen "forbliver på rette spor".

Organisationen British Retail Consortium, der repræsenterer britisk detailhandel, advarede fredag regeringen om, at den kun havde ti dage til at redde julen fra at blive ødelagt af "betydelige forstyrrelser" på grund af den massive mangel på lastbilchauffører.

Ifølge den britiske transportsektor mangler der i øjeblikket i omegnen af 100.000 lastbilchauffører i Storbritannien.

Cirka 25.000 udenlandske chauffører har forladt de britiske øer i forbindelse med brexit og er flyttet til det europæiske fastland. Det skriver Reuters.

Fredag og lørdag var der lange køer ved flere tankstationer, efter at blandt andet selskabet BP meldte, at nogle af dets stationer har måttet lukke midlertidigt.

Også visse Shell-stationer er løbet tør for benzin, mens nogle få ud af i alt 200 Esso-stationer er påvirket.

Det skyldes problemer med at få transporteret brændstof fra raffinaderier og depoter ud til tankstationerne.

Flere chaufførers mulighed for at arbejde i Storbritannien er blevet forringet efter briternes exit fra EU.

Derudover har det på grund af coronapandemien ikke været muligt at udligne tabet af udenlandske chauffører ved at uddanne nye.

/ritzau/