Storbritannien truer med at sende migrantbåde til Frankrig

Storbritannien har godkendt planer om at kunne afvise både med migranter fra landets kyster og sende dem tilbage til Frankrig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen har straks ført til en strid mellem Storbritannien og Frankrig.

Hundredvis af små både har alene i år taget turen over Den Engelske Kanal fra Frankrig mod Storbritannien. Det er en af verdens travleste sejlruter.

Britiske grænsevagter er ved at blive trænet i at kunne tvinge både ud af britisk farvand. Det vil dog kun ske, når det vurderes at være forsvarligt, oplyser en unavngiven embedsmand fra regeringen torsdag til Reuters.

Den britiske indenrigsminister, Priti Patel, har fortalt den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, at det er hendes "førsteprioritet" at stoppe folk i at tage turen fra Frankrig til Storbritannien i små både.

Darmanin har svaret, at Storbritannien skal overholde både de maritime love og løfter, som landet har givet til Frankrig.

Det drejer sig blandt andet om økonomisk støtte til franske grænsevagter.

- Frankrig vil ikke acceptere nogen handlinger, der går imod de maritime love, eller økonomisk afpresning, skriver han på Twitter.

Ifølge gruppen Channel Rescue, der hjælper migranter ved den engelske kyst, er de britiske planer ulovlige.

Både i området er forpligtede til at hjælpe både, der er i nød, lyder det.

Også organisationen Care4Calais, der hjælper migranter, kritiserer planen.

- Migranterne vil under ingen omstændigheder sendes tilbage. Der er helt sikkert risiko for, at de vil prøve på at springe over bord, siger Clare Mosely, der er stifter af Care4Calais, ifølge Reuters.

/ritzau/