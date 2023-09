Storbritannien udskyder forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler

Storbritannien udskyder nogle af de planer, der skulle gøre landet klimaneutralt i 2050.

Det siger premierminister Rishi Sunak på et pressemøde ifølge Reuters.

Baggrunden er, ifølge Sunak, at klimatiltagene ikke skal gå unødigt ud over det britiske folk.

- Hvis vi fortsætter ned ad denne vej, risikerer vi at miste det britiske folk, og den resulterende modreaktion vil ikke kun være mod specifikke politikker, men mod den bredere mission, siger premierministeren ifølge Reuters.

Et af tiltagene er at lette på overgangen til elektriske køretøjer. Det sker ved at udskyde forbuddet af salg af nye benzin- og dieselbiler til 2035 fra 2030.

Derudover sagde premierministeren, at han ikke vil mindske flyvninger i landet ved at beskatte eller forbyde ny olie- og gasudvinding i Nordsøen.

De britiske borgere skal desuden ikke tvinges til gennemføre energitiltag i deres hjem for at tackle klimaforandringer.

Rishi Sunak understreger dog, at regeringen fortsat forpligter sig til at nå de bindende mål for at blive klimaneutral i 2050.

/ritzau/