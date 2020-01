Amerikanske kilder: Fly blev ved en fejl skudt ned af Iran

Embedsfolk fra USA er overbeviste om, at nedstyrtet ukrainsk fly blev skudt ned af Iran. Iran afviser.

Et ukrainsk fly, der onsdag styrtede ned i Iran med 176 passagerer om bord, kan være blevet skudt ned af et iransk missil.

Sådan lyder det i hvert fald torsdag fra flere unavngivne, primært amerikanske kilder. Det skriver flere medier.

Samtidig siger en talsmand for den britiske premierminister, Boris Johnson, at regeringen undersøger "meget bekymrende" meldinger om styrtet. Det skriver det britiske medie Sky News.

Lederen af Irans luftfartsmyndigheder svarer torsdag på meldingerne, at "det er umuligt, at et missil ramte det ukrainske fly". Det skriver det iranske nyhedsbureau ISNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er torsdag endnu ikke meldt noget officielt ud om årsagen til flystyrtet, og der har allerede været mange forskellige forklaringer fremme.

Onsdag forlød det fra en canadisk efterretningskilde, at vestlige efterretningstjenester mente at vide, at der var tale om en ulykke.

Det amerikanske nyhedsmagasin Newsweek skriver torsdag eftermiddag dansk tid på baggrund af interviews med tre anonyme kilder, at flyet blev skudt ned af Iran - formentlig ved en fejl.

Den ene kilde er fra USA's forsvarsministerium, en anden er en højtstående amerikansk efterretningskilde, og den tredje er en irakisk sikkerhedskilde.

USA's præsident, Donald Trump, har ikke direkte bekræftet konklusionen om, at flyet blev skudt ned. Men han antyder det.

- Jeg har mine mistanker, siger Trump og tilføjer:

- Det fløj i et rimelig hårdt område, og nogle kan have begået en fejl.

I timerne inden flystyrtet havde Iran gennemført et missilangreb mod to baser i Irak med mange amerikanske soldater. Den ene var luftbasen Al-Asad, hvor der var stationeret 133 danske soldater.

Det skete som gengældelse for USA's drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani fredag.

Mediet Newsweek skriver, at flyet ved en fejl kan være blevet skudt ned af et iransk missilsystem, der var aktiveret i forbindelse med angrebet.

Reuters skriver torsdag, at "amerikanske embedsmænd er overbeviste om, at et ukrainsk fly blev skudt ned af et iransk missil". Det lyder videre, at det formentlig er sket ved en fejl.

CBS News har samme oplysninger. Mediet skriver, at flere unavngivne amerikanske embedsmænd er overbeviste om, at Iran skød flyet ned.

Den ukrainske ambassade oplyste kort efter styrtet, at det skyldtes en motorfejl. Den udtalelse blev efterfølgende dog trukket tilbage.

