Storbritannien: Vaccinationerne begynder at bære frugt

Der er gode indikationer på, at vaccinationer har begrænset spredningen af coronavirus i Storbritannien.

Efter cirka to en halv måned med vaccinationer mod coronavirus begynder Storbritannien så småt at kunne se resultatet af sit travle vaccineprogram.

Landets ansvarlige vaccineminister, Nadhim Zahawi, siger således, at der allerede ses indikationer på, at spredningen af coronavirus er begrænset.

- Man kan roligt sige, at beviserne ser gode ud, siger han til Sky News.

Storbritannien begyndte sit vaccinationsprogram 8. december.

Siden da har mere end 17 millioner ud af landets i alt godt 66 millioner indbyggere fået første vaccinestik. Samlet har cirka en tredjedel af Storbritanniens voksne befolkning fået første stik.

Landets premierminister, Boris Johnson, ventes mandag at præsentere en plan for genåbningen af det britiske samfund.

- Vi ville ikke stå, hvor vi gør i dag, hvor vi er klar til at åbne skoler og se på forsamlingsreglerne, hvis ikke vi var overbeviste om, at vaccineprogrammet begynder at bære frugt, siger vaccineminister Nadhim Zahawi.

Storbritannien er det europæiske land, der har vaccineret den største andel af sine borgere. På verdensplan er det kun Israel og De Forenede Arabiske Emirater, der har vaccineret flere per indbygger.

Storbritannien har godkendt de tre samme vacciner som EU. Det drejer sig om Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca.

I Danmark har lidt over fem procent af befolkningen - 310.006 personer - modtaget enten første eller begge vaccinestik. Det viser tal fra søndag.

/ritzau/