Storbritannien vaccinerer flere end 600.000 på et døgn

I Storbritannien er antallet af daglige dødsfald faldet markant, mens vaccineudrulningen er i fuld gang.

604.727 mennesker i Storbritannien er blevet vaccineret mod coronavirus i løbet af de seneste 24 timer.

Det viser officielle tal lørdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fredag modtog 119.306 mennesker således deres første vaccinestik, mens 485.421 mennesker modtog deres andet stik.

Tallene viser samtidig, at yderligere 35 mennesker er døde som følge af coronavirus inden for 28 dage efter at være blevet testet positiv. Der er desuden registreret 2206 nye smittetilfælde.

I løbet af den seneste uge er antallet af daglige dødsfald faldet med 29 procent sammenlignet med ugen inden. Antallet af nye smittetilfælde er faldet med 6,5 procent.

/ritzau/