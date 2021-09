Storbritannien ventes at lempe visumregler under chaufførkrise

For anden dag i træk står biler i kø ved flere britiske tankstationer under en chaufførkrise skabt af brexit og covid-19.

Det skriver mediet Sky News lørdag.

Imens ventes den britiske regering snart at gribe ind for at sikre flere chauffører, der kan transportere brændstof fra raffinaderier og depoter ud til tankstationerne.

Flere medier - heriblandt Reuters og Sky - erfarer således, at der vil blive åbnet for midlertidige visa til udenlandske chauffører.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tiltaget er dog ikke bekræftet af regeringen endnu.

- Vi ser nærmere på midlertidige tiltag, som kan afhjælpe umiddelbare problemer, udtaler en talskvinde for premierministerkontoret Downing Street ifølge Reuters.

- Men alle tiltag, som vi indfører, vil være tidsbegrænsede.

Ifølge den britiske transportsektor mangler der i øjeblikket i omegnen af 100.000 lastbilchauffører i Storbritannien.

Cirka 25.000 udenlandske chauffører har forladt de britiske øer i forbindelse med brexit og er flyttet til det europæiske fastland. Det skriver Reuters.

Den britiske regering har advaret mod at hamstre benzin. Ifølge olieselskaber er der ikke mangel på forsyninger. Der er blot problemer med at få det transporteret til tankstationerne.

Men lange køer er fredag og lørdag opstået ved flere tankstationer.

Det er blandt andet sket, efter at selskabet BP har meldt, at nogle af dets stationer har måttet lukke midlertidigt.

Også visse Shell-stationer er løbet tør for benzin, mens nogle få ud af i alt 200 Esso-stationer er påvirket.

Flere chaufførers mulighed for at arbejde i Storbritannien er blevet forringet efter briternes exit fra EU.

Derudover har det på grund af coronapandemien ikke været muligt at udligne tabet af udenlandske chauffører ved at uddanne nye.

Interesseorganisationer har advaret om, at julehandlen potentielt bliver påvirket af krisen. Fredag lød det, at der var brug for en løsning i løbet af ti dage. Ellers ville det medføre store forstyrrelser under højtiden.

/ritzau/