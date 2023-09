Sunak overveje at tilbagerulle kernepunkter i klimapolitikken

Storbritannien ventes at tilbagerulle politikker, som er sat i verden for, at landet kan nå at blive klimaneutralt i 2050.

Det har premierminister Rishi Sunak ifølge nyhedsbureauet AFP foreslået tirsdag. Forslaget kan potentielt splitte hans konservative parti.

Det britiske medie BBC kalder planerne for et "stort politisk skifte".

Sunak skal efter planen holde en omtalt tale fredag.

Tirsdag lød det dog i en udtalelse, at selv om regeringen har forpligtet sig til at nå klimamålet for 2050, vil den forsøge at opnå det "på en bedre, mere proportional måde".

Premierministerens kommentarer kommer efter meldinger i de britiske medier om, at det forventes, at Sunak vil lempe planerne om at udfase britiske gasfyr fra 2035 og udsætte et forbud mod salg af benzin og diesel biler i 2030.

Ifølge Sunak har politikere på begge sider af midten undladt at være "ærlige om omkostninger og afvejninger", og at han i stedet vil sætte "langsigtede interesse for vores land over kortsigtede politiske behov for øjeblikket", skriver AFP.

Sunaks forslag kan skabe uenighed i hans konservative parti. Den tidligere præsident for COP26-topmødet og medlem af Sunaks parti Alok Sharma har advaret om, at det hverken vil være behjælpeligt økonomisk eller politisk, at et parti trækker sig fra denne dagsorden.

Andre historier i de britiske medier går på, at flere parlamentsmedlemmer allerede er i færd med at forberede mistillidserklæringer, hvis Sunak gennemtvinger forslaget.

Oppositionspartiet Labours skyggeminister for energi Ed Miliband har kaldt det en "komplet farce" fra den konservative regering, "der ganske enkelt ikke ved, hvad den laver fra dag til dag", skriver AFP.

Ifølge BBC holder Sunak fast i, at Storbritannien bliver ved med at forpligte sig på de internationale klimaaftaler, som landet er en del af.

/ritzau/