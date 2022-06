Storbritannien vil sende 130 asylansøgere til Rwanda på tirsdag

De britiske myndigheder har prikket de asylansøgere, der skal med første fly til Rwanda for at få ansøgningerne behandlet. Mange går rettens vej for at slippe.

Planen om at sende asylansøgere fra Storbritannien til Rwanda for at få deres ansøgning behandlet i det afrikanske land er nu kun nogle dage fra at blive testet for første gang.

På tirsdag går det første fly efter planen i luften med 130 personer.