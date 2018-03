Storbritannien vil sende nervegift til OPCW i Holland

Boris Johnsson: Russiske instanser valgte netop dette stof for at vise, at Rusland stod bag angrebet.

Storbritannien vil sende en prøve af nervegiften, som blev anvendt ved et angreb i Salisbury, til Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) i Holland.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, Boris Johnsons, kontor.

Organisationen samarbejder med FN i bestræbelserne på at få flere og flere lande til at efterleve konventionen mod kemiske våben.

Johnson siger til BBC, at nervegiften, der blev anvendt mod den tidligere spion Sergej Skripal og hans datter Julia, er af typen Novichok, som blev udviklet i det tidligere Sovjetunionen under den kolde krig.

- Rusland er det eneste land, som vi ved, der har udviklet denne nervegift, som siger, at OPCW vil foretage dets egne undersøgelser.

- Vi mener beviserne er overvældende, siger Johnson.

Han siger, at russiske instanser valgte netop dette stof for at vise, at Rusland stod bag angrebet, og at Rusland vil hævne sig på dobbeltagenter og afhoppere.

Johnson siger, at Rusland under Vladimir Putin bliver et stadigt mere undertrykkende og korrupt regime.

- Budskabet til folk er enkelt: Se, hvad der sker med dem, som modsætter sig vort styre, siger den britiske udenrigsminister til BBC.

