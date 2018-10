Storbritannien vil stoppe favorisering af EU-arbejdskraft

Theresa May varsler et nyt immigrationssystem efter brexit, som ikke skal favorisere arbejdere fra EU.

Storbritannien vil efter brexit stoppe favoriseringen af arbejdere fra EU.

Det meddeller den britiske premierminister, Theresa May, tirsdag aften i en meddelelse under de konservatives kongres i Birmingham.

Fremover vil Storbritannien fokusere på at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, uanset hvor arbejdskraften kommer fra, lyder det i meddelelsen.

Theresa May vil senere dette år fremlægge planer for et enkelt system, som ikke skal skelne mellem borgere fra EU og borgere uden for EU.

Ifølge May vil EU's frie bevægelighed ophøre efter brexit.

- For første gang i årtier vil dette land selv kontrollere og vælge, hvem vi vil have til at komme ind i landet, lyder det fra May i meddelelsen.

- Det vil være et færdighedsbaseret system, hvor arbejdernes færdigheder tæller, fremfor hvor de kommer fra. Systemet vil række tværs over kloden og tiltrække personer med de færdigheder, vi har brug for.

/ritzau/AFP