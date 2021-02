Storbritannien vil tilbyde alle voksne første stik inden august

Knap hver tredje voksne brite har fået et stik med coronavaccinen. Resten skal vaccineres inden august.

Alle voksne i Storbritannien vil blive tilbudt en vaccine mod corona inden udgangen af juli.

Det lover den britiske premierminister, Boris Johnson.

– Vi vil nu sigte mod at tilbyde alle et stik inden udgangen af juli, hvilket hjælper os med at beskytte de mest sårbare hurtigere og tage yderligere skridt mod at lempe nogle af restriktionerne, siger Johnson i en erklæring, der er frigivet lørdag.

Mere end 17 millioner mennesker i Storbritannien har indtil videre modtaget deres første dosis af en vaccine mod coronavirus. Det er knap hver tredje voksne brite.

Regeringens plan er samtidig at fremskynde udrulningen, så voksne over 50 år med underliggende sundhedsmæssige forhold vil blive tilbudt vaccinen inden 15. april.

Storbritannien har modsat mange andre europæiske lande i det store hele undgået forsinkelser i landets vaccineleverancer.

Det skyldes blandt andet, at den britiske regering var meget tidligt ude i forhold til både at købe og godkende vacciner fra flere medicinalselskaber.

Hvis alle indkøbte vacciner bliver leveret til landet, har Storbritannien tre gange så mange vacciner, som der er brug for til at vaccinere befolkningen.

Johnson har sagt, at landet vil donere overskydende vacciner til fattigere lande - men kun når briterne er blevet vaccineret.

Det velkørende britiske vaccineprogram står i kontrast til landets tidligere håndtering af coronapandemien.

Over 120.000 coronasmittede personer har mistet livet i Storbritannien i løbet af pandemien. Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Antallet er samlet femteflest i verden og sjetteflest målt på dødsfald per en million indbyggere. Kun Gibraltar, San Marino, Belgien, Slovenien og Tjekkiet har registreret flere coronarelaterede dødsfald per indbygger.

Mandag planlægger Johnson at præsentere en plan for de første lempelser som del af en gradvis genåbning af landet.

Det forventes at omfatte tilladelse til private udendørs arrangementer og besøg på plejehjem.

