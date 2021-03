Storbritannien vil vaccinere alle voksne før vacciner deles

Briterne har uddelt klart flest vacciner i Europa. Førsteprioritet er stadig landets egne borgere, lyder det.

Storbritannien prioriterer at få vaccineret alle landets voksne mod coronavirus, før landet begynder at dele et eventuelt overskud af vaccinedoser.

Det siger landets erhvervsminister, Kwasi Kwarteng, til britiske Sky News.

- Vores fokus lige nu er at skabe sikkerhed i Storbritannien. Vi vil gerne samarbejde med andre lande, men vores førsteprioritet er vores egen vaccineudrulning, lyder det fra ministeren.

Ifølge BBC er der uddelt 33.678.768 vaccinedoser i Storbritannien. Det er cirka halvdelen af landets indbyggertal.

Det er klart den højeste andel af alle europæiske lande og dermed også væsentligt højere end på tværs af EU, som Storbritannien har forladt.

EU har haft problemer med forsinkelser i leveringen af vacciner og har samtidig eksporteret millioner af vacciner til lande uden for unionen.

Ifølge Storbritanniens erhvervsminister vil briterne også gerne hjælpe andre lande. Han tilføjer, at der ikke er tale om en "konkurrencesituation". Adspurgt om landet eksempelvis er klar til at hjælpe naboerne i Irland svarer han dog:

- Hvis der er et overskud af vaccinedoser, så vil vi gerne dele dem, men der er ikke noget overskud lige nu. Vi har stadig mange personer, som mangler at blive vaccineret.

/ritzau/Reuters