Storbritannien: Wagner-gruppe rekrutterer på russiske skoler

En række uoverensstemmelser med ledelsen i Ruslands forsvarsministerium har angiveligt fået konsekvenser for den militære Wagner-gruppe.

Det skriver det britiske forsvarsministerium mandag på Twitter. Ministeriet opdaterer dagligt om de seneste udviklinger i krigen i Ukraine.

- De seneste uger har Wagner-gruppens ejer, Jevgenij Prigozjin, formentlig mistet adgang til at rekruttere i russiske fængsler på grund af vedvarende konflikter med ledelsen i det russiske forsvarsministerium, lyder det.

I stedet skal Prigozjin være begyndt at kigge andre steder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De seneste dage har maskerede Wagner-hververe givet oplæg på russiske ungdomsuddannelser og uddelt spørgeskemaer med titlen "En ung krigers ansøgning" for at samle kontaktoplysninger, skriver det britiske ministerium.

Wagner-gruppen er en privat russisk militær organisation.

I januar oplyste det britiske forsvarsministerium, at gruppen har op mod 50.000 soldater i Ukraine og har fået en "nøglerolle i Ukraine-kampagnen".

Ruslands nationale hær og Wagner-gruppen kæmper begge mod Ukraine. Der har dog alligevel været uenigheder mellem parterne.

Wagner-ejer Prigozjin har blandt andet flere gange bedt den russiske regering om at sende ammunition til Wagner-styrkerne i byen Bakhmut.

Bakhmut har været centrum for nogle af krigens mest blodige kampe.

Artiklen fortsætter under annoncen

De seneste uger har russiske styrker - herunder Wagner-soldater - forsøgt at indtage byen. Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har udtalt, at en erobring af byen vil bane vej for yderligere offensiver i Ukraine.

Det ukrainske militær beretter mandag om en tilspidset situation i Bakhmut.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Wagner-enheder nærmer sig fra alle sider og prøver at bryde igennem vores forsvarspositioner og rykke ind i byens centrum, lyder det.

Det britiske forsvarsministerium anslår i seneste opdatering, at cirka halvdelen af de fanger, som Wagner-gruppen har rekrutteret i russiske fængsler, er omkommet.

/ritzau/