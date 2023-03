Storbritanniens Sunak vil presse Macron til at stoppe migrantbåde

Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, og den franske præsident, Emmanuel Macron, mødes fredag i Elysee-paladset i Paris til det første engelsk-franske topmøde i fem år.

Her vil et af de øverste emner på dagsordenen for Storbritannien være at bremse migranter i at krydse fra Frankrig til Storbritannien.

Det kan ifølge briterne ske ved at styrke politipatruljerne på de franske strande. Det fastslår den britiske udenrigsminister, James Cleverly, over for BBC.

- Vi undersøger mulighederne for at styrke det samarbejde, vi allerede har med de franske myndigheder, så vi virkelig kan nedbringe antallet af krydsninger, siger James Cleverly.

Migrantbåde har været en af flere kontroverser mellem Frankrig og Storbritannien siden brexit.

Mens Sunak presser på for en løsning med Macron, så foretrækker den franske regering ifølge BBC en aftale mellem Storbritannien og EU.

Det skaber frustration hos de britiske diplomater, som gerne ser en hurtigere indsats. Også selv om det vil koste flere penge for Storbritannien at få Frankrig til at øge patruljerne.

Men det er ikke nok i sig selv. På grund af brexit er der i øjeblikket ikke en aftale om at tage migranter mellem Frankrig og Storbritannien tilbage. Derfor kan Storbritannien ikke sende migranter tilbage til Frankrig, hvis de først har krydset Den Engelske Kanal.

Spørgsmålet er så komplekst, at parterne ikke venter en aftale på mødet fredag.

Samme vurdering har tidligere ambassadør i Frankrig Kirsten Biering. Hun er i dag er associeret seniorrådgiver i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Jeg tror, det kommer til at tage rigtig lang tid. Migrationsspørgsmålet er meget vanskeligt for Sunak, og det er også meget vanskeligt for Macron.

- Man kan måske gå yderligere ned ad den vej, som handler om britisk finansiering af patruljering på strandene i Nordfrankrig.

- Men en reel løsning er virkelig besværlig, fordi det også kræver aftaler med EU og ikke alene Frankrig, siger Kirsten Biering.

Derfor bør briterne være realistiske, når de sætter forventningerne til mødet, mener hun.

- En eller anden form for en symbolsk gestus over for briterne, kan man nok finde. Men at løse problematikken som sådan, det er nok at ønske for meget, siger Kirsten Biering.

