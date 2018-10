Storbritanniens syn på forhandlingerne

* Theresa May, Storbritanniens premierminister:

- Vi har gjort betydelige fremskridt de seneste uger. Det er tid til at fokusere på de få, men kritiske udeståender, som der ikke er enighed om. Jeg tror ikke, at EU og Storbritannien er så langt fra hinanden.

* Jeremy Hunt, Storbritanniens udenrigsminister:

- Det er åbenlyst, at det er en svær periode. Der vil altid komme sådan et øjeblik, men vi må huske, at der er blevet gjort store fremskridt. Der er en eller to udeståender. Men jeg tror, at vi kan nå en aftale.

* Nigel Dodds, leder af det nordirske parti DUP, som er støtteparti for Mays regering:

- EU udviser hybris og arrogance ved at forkaste Storbritanniens regerings forslag. Risikoen for et no-deal-scenarie stiger.

Kilder: Financial Times, Ritzau

/ritzau/