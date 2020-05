Storbyer er langt fra flokimmunitet over for coronavirus

I storbyer som New York City, London og Stockholm har under 20 procent udviklet antistoffer mod virusset.

Nye studier om antallet af coronasmittede over hele verden viser, at storbyer som New York City, London og Stockholm er langt fra en flokimmunitet.

Den amerikanske avis The New York Times har samlet smittetal fra en række landes sundhedsmyndigheder og sammenlignet dem.

Flere eksperter spår, at en flokimmunitet over for virusser som eksempelvis coronavirus kræver, at mellem 60 og 80 procent af befolkningen skal have været smittet og dermed have udviklet antistoffer mod virusset.

Men storbyer verden over er langt fra at nå det antal smittede, skriver The New York Times.

I USA's største by, New York City, der ifølge Johns Hopkins University har registreret over 200.000 smittede, har 19,9 procent af byens 8,4 millioner indbyggere udviklet antistoffer.

Det er flest af alle byer i The New York Times' sammenligning.

Herefter følger Englands hovedstad, London, med 17,5 procent.

I Stockholm i Sverige, der har valgt en mindre restriktiv strategi end andre lande, herunder Danmark, har under otte procent udviklet antistoffer.

Ifølge Michael Mina, der er epidemiolog på universitetet Harvard i USA, viser tallene, at det er meget usandsynligt, at en flokimmunitet kan opnås i den nærmeste fremtid.

- Vi har ikke en sikker måde at opnå den på den korte bane. Medmindre vi lader virusset løbe løbsk igen, og det har samfundene besluttet ikke er en mulighed, siger Michael Mina til The New York Times.

I Danmark er der blevet registreret 11.593 smittede viser tal fra Statens Serum Institut fredag.

Det svarer til, at 0,2 procent af befolkningen er blevet registreret som smittet.

Antallet af smittede i Danmark kan være langt højere, da alle med symptomer ikke er blevet testet.

