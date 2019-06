Storbyer i USA er imod politiaktioner mod indvandrere

Myndigheder i storbyer som Chicago, Houston og Los Angeles vil ikke samarbejde ved aktioner mod indvandrere.

Myndigheder i amerikanske storbyer siger, at de ikke vil samarbejde med føderale instanser om at få nyligt ankomne indvandrerfamilier bragt ud af landet ved hjælp af razziaer og større politioperationer.

Amerikanske medier blev i denne uge orienteret om, at sådanne aktioner vil begynde søndag for at få omkring 2000 familier, der til deportation, ud landet.

De amerikanske myndigheder siger, at der omkring en million indvandrere i USA, som har fået retlig ordre til at forlade landet.

Familierne har ved immigrationsdomstole fået besked på, at de skal ud af landet.

Avisen The Washington Post skriver, at særlige operationer vil blive iværksat i helt op til ti storbyer - deriblandt Houston, Chicago, Miami og Los Angeles.

Mark Morgan, som er fungerende direktør i USA's Immigrations- og Toldvæsnet, ICE, har gjort det klart, at deportationerne vil finde sted.

Talsmænd for ICE har afvist at oplyse yderligere detaljer.

Chicagos borgmester, Lori Lightfoot, siger, at hun har sørget for, at ICE ikke længere har adgang til Chicago-politiets databaser i sager vedrørende indvandrere, fordi hun er er imod deportationerne

- Jeg har personligt talt med ledelsen af ICE i Chicago og udtrykt min stærke modvilje og modstand mod sådanne razziaer. Jeg har desuden gjort det klart, at Chicagos politi ikke vil samarbejde eller støtte dem, siger Lightfoot i en erklæring.

Samme meldinger kommer fra politiet i Los Angeles, som i en række tweets siger, at det ikke vil deltage eller assistere i operationer mod immigrationsfamilier.

Houstons borgmester, Sylvester Turner, siger i en erklæring, at indvandrerfamilier er "værdifulde kulturelle bidrag" i samfundet.

- Vores by vil ikke forsøge at gøre ICE's arbejde, men den vil heller ikke forhindre det, hedder det.

Morgan har sagt, at ICE vil deportere familier, som er ankommet illegalt til USA for nylig. Disse operationer skal fratage andre familier i Centralamerika lysten til at tage til USA.

Antallet af migranter, som krydsede den amerikansk-mexicanske grænse steg i maj til det højeste niveau siden 2006.

