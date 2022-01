Store demonstrationer ryster Kasakhstan

De politiske ledere i den tidligere sovjetrepublik Kasakhstan gav tirsdag indrømmelser til demonstranter, efter sjældne, voldsomme uroligheder, hvor vrede indbyggere opfordrede til angreb på både regeringsbygninger og militære anlæg.

I storbyen Almaty, som er det økonomiske centrum, anvendte politi tirsdag chokgranater, da hundredvis af rasende demonstranter forsøgte at storme borgmesterkontoret.

Offentlige protester er ulovlige i Kasakhstan, hvis de ikke er anmeldt rettidigt.

Mange indbyggere har konverteret deres biler, så de kan køre på flaskegas, LPG, som er et biprodukt ved raffinering af råolie og naturgas. Det var længe langt billigere end benzin på grund af prisfastsættelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

De faste priser blev imidlertid ophævet 1. januar, og det er kommet til en lang række store demonstrationer forskellige steder i landet - blandt andet i byen Zhanaozen, som er et centrum for olieindustrien.

Uroen har også bredt sig til hele den omliggende Mangistau-provins og det vestlige Kasakhstan.

I Almaty har politiet afspærret den store centrale plads, og ifølge lokale medier er snesevis af mennesker blevet anholdt, efter at en stærkt trafikeret gade blev blokeret.

Tirsdag aften meddelte regeringen, at den genindfører en prisfastsættelse på 50 tegne (0,72 kroner) per liter for LPG, hvilket er under det halve af markedsprisen i Mangistau-provinsen.

Præsident Kassym-Jomart Tokajev, som netop har afskaffet dødsstraffen i den tidligere sovjetrepublik, har styret landet siden 2019. Han kom til magten efter Nursultan Nazarbajev, der i 30 år var enevældig præsident i det store land med omkring 19 millioner indbyggere.

Tokajev, der på mange måder var forbundet til Nazarbajev blev valgt med 70 procent af vælgerne bag sig ifølge valgkommissionen, men der er grupper, som har klaget over skindemokrati og svindel. Tokajev har ikke nogen opposition imod sig i parlamentet.

I Kasakhstan kontrollerer regeringen i vid udstrækning netværk og sociale medier.

/ritzau/Reuters