Store mængder regn lukker veje i brandhærgede Australien

Regn oversvømmer veje og lukker turistattraktioner i Queensland. Men mange steder brænder brandene fortsat.

Regnen pisker ned over dele af Australiens østkyst lørdag og skaber store oversvømmelser med dertil lukkede veje.

Men landet kæmper stadig med næsten 100 bushbrande, og nogle af de berørte områder forbliver knastørre.

Delstaterne Victoria, New South Wales og Queensland er alle hårdt ramt af brandene, der indtil videre har dræbt 29 mennesker, ødelagt flere end 2500 hjem og brændt millioner af hektar land af.

Lørdag siler regnen dog ned, og motorveje i Queensland er blevet lukket som følge af de store mængder vand. I New South Wales er strømmen gået i dele af staten efter en stormfuld nat.

- Den tunge, intense nedbør er lettet, men der kan stadig forekomme regnskyl og tordenvejr i weekenden, skriver det meteorologiske institut i Queensland på Twitter lørdag morgen lokal tid.

- Vær forsigtig ude på vejene. Hvis de er oversvømmede, så glem det.

Dele af Queensland fik tre gange så meget regn i løbet af natten til lørdag som på en enkelt måned.

Mange af delstatens nationalparker og turistattraktioner er blevet lukket, ligesom at boligområder er oversvømmet. Men der er ikke meldt om nogen større skader.

I Victoria brænder mere end et dusin brande fortsat lørdag. Dog har myndighederne i delstaten ophævet en evakueringsordre for et bjergområde.

I alt brænder omkring 100 brande fortsat i det østlige Australien.

Premierminister Scott Morrison meddelte mandag i sidste uge, at regeringen har afsat to milliarder dollar - godt ni milliarder kroner - til genopbygning af landet efter brandene.

Derudover er der afsat 50 millioner australske dollar, svarende til cirka 231 millioner kroner, til en fond til genopbygning af landets natur og dyreliv.

Australien havde i 2019 sit varmeste og tørreste år nogensinde.

/ritzau/Reuters