Store togselskaber i EU får trecifret millionbøde for kartel

Deutsche Bahn tildeles større bøde, fordi det tyske togselskab tidligere er afsløret i anden kartelvirksomhed.

Tre af Europas store nationale togselskaber er tirsdag blev idømt bøder på i alt 48 millioner euro (357 millioner kroner) for kartelsamarbejde.

Østrigs ÖBB, belgiske SNCB og Deutsche Bahn i Tyskland havde indgået aftaler om godstransport.

De tre selskaber havde aftalt et kartel, hvor de fastlagde priser på baggrund af udveksling af kundeoplysninger på vigtige strækninger på tværs af EU-grænser.

- Godstogstransport er afgørende for en bæredygtig økonomi. Fair konkurrence er vigtig for at give kunderne de bedste tilbud med bæredygtig transport. Et kartel mellem hovedaktører, som står for transport af gods på essentielle strækninger i EU, er helt grundlæggende i strid med de mål, siger EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, i en skriftlig udtalelse.

I realiteten skal ÖBB dog ikke betale noget. Det østrigske selskab nyder godt af en aftale om at lette straffen for selskaber, som hjælper og bidrager til at opklare en sag.

SNCB skal betale 270.000 euro. Det er to millioner danske kroner.

Den helt store bøder tilfalder Deutsche Bahn (DB), som er et af verdens største togselskaber målt på omsætning. DB straffes ekstra, fordi selskabet, der er ejet af den tyske stat, tidligere har brudt kartelreglerne.

Alle tre selskaber får dog nedsat det samlede bødebeløb, da de har samarbejdet med EU-Kommissionen.

Kommissionens undersøgelse viste, at de tre togselskaber udvekslede oplysninger om forskellige kunders transportønsker. På den måde kunne de sikre sig højere indtjening på transporten.

Det stod på i perioden fra 2008 til 2014. SNCB deltog i tre år fra november 2011.

/ritzau/