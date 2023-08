Storjury i Trump-sag om valgsnyd indleverer anklageskrift

En storjury ved domstolen i Fulton County i den amerikanske delstat Georgia, som undersøger en sag om tidligere præsident Donald Trumps mulige indblanding i præsidentvalget i 2020, har indleveret et anklageskrift, som ifølge flere medier indeholder ti anklagepunkter.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Anklageskriftet er dog ikke blevet offentliggjort. Det fremgår derfor ikke, hvad anklagepunkterne handler om, eller hvem den eller de tiltalte er.

Indleveringen finder dog sted, efter at storjuryen har deltaget i en høring om sagen, der handler om, hvorvidt Donald Trump forsøgte at manipulere resultatet af præsidentvalget.

Trump tabte valget i Georgia til senere præsident Joe Biden.

Men han forsøgte at overtale delstatens indenrigsminister, Brad Raffensperger, til at finde nok stemmer til, at han ville fremstå som vinder.

