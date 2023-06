Storjury rejser tiltale mod 21-årig anklaget for militærlækage

En føderal storjury i USA har tiltalt den 21-årige garder Jack Teixeira i en sag om lækage af militærhemmeligheder.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en erklæring torsdag.

Jack Teixeira, som er fra North Dighton i Massachusetts, er blevet tiltalt for seks tilfælde af bevidst opbevaring og overførsel af tophemmelige oplysninger om USA's forsvar, oplyser ministeriet.

En storjury er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jack Teixeira var indtil sin anholdelse den 13. april i år ansat i nationalgardens flyvevåben i Massachusetts.

Blandt de dokumenter, han er anklaget for at lække, er efterretninger om krigen i Ukraine.

Lækagen foregik tilsyneladende primært igennem onlinetjenesten Discord.

Her skulle Teixeira angiveligt have delt en række dokumenter med en gruppe af gamere.

Dokumenterne skulle han have fået adgang til som en del af sit arbejde på en flyvebase.

Lækagen betragtes som den mest alvorlige sikkerhedsbrist i det amerikanske efterretningsvæsen, siden 700.000 dokumenter, videoer og beskeder blev delt på WikiLeaks-hjemmesiden i 2010.

/ritzau/Reuters