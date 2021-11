Storm forårsager kaos i Istanbul og dræber mindst fire

En kraftig storm ramte mandag Istanbul og andre dele af Tyrkiet og dræbte mindst fire mennesker.

Samtidig forårsagede uvejret kaos i Istanbul, hvor der bor 15 millioner mennesker.

Blandt ofrene er en kvinde, som døde i Esenyurt-distriktet i Istanbul, hvor stærke vindstød rev en del af et tag af. Det landede på kvinden og hendes barn.

Barnet pådrog sig kvæstelser, men overlevede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau Anadolu ifølge nyhedsbureauet AP.

Guvernørkontoret i Istanbul oplyser, at tre andre mennesker blev dræbt i den tyrkiske storby mandag, herunder en udenlandsk statsborger. Det bliver ikke oplyst, hvor vedkommende er fra.

19 mennesker blev kvæstet. Tre af disse alvorligt.

Vindstødene væltede desuden et klokketårn omkuld, viser tv-billeder.

Derudover blev 33 tage blæst væk, 192 træer blev hevet op med rode, 52 trafiklys væltede, og 12 biler blev beskadiget.

Det viser en opgørelse fra bystyret i Istanbul ifølge AP.

Bosporusstrædet, der skærer gennem Istanbul, blev lukket for søfart, ligesom at færgetrafikken blev indstillet.

Den stærke vind tvang også myndighederne til at aflyse færgeforbindelser mellem kystbyerne Bodrum og Datca, skriver nyhedsbureauet DHA.

Mindst seks Turkish Airlines-fly, der skulle have landet i Istanbul, blev desuden omdirigeret til byerne Ankara og Izmir i stedet, oplyser en talsmand for flyselskabet ifølge AP.

Det er ikke kun i Tyrkiet, at voldsomt uvejr har kostet menneskeliv.

I Storbritannien rasede stormen Arwen i weekenden. Den kostede tre mennesker livet.

Ifølge BBC blev en 35-årig mand dræbt, da hans firehjulstrækker blev ramt af et træ i Aberdeenshire i det østlige Skotland fredag.

Samme dag mistede en skoleleder livet, da et træ væltede ned over hans bil i Antrim i det nordøstlige Nordirland. Derudover blev en anden mand dræbt, da han blev ramt af et faldende træ i Cumbria i det nordvestlige England.

/ritzau/