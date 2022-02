Storm har kostet mindst 13 mennesker livet i Europa

Stormen Eunice har kostet tre personer livet i Storbritannien, og over 200.000 hjem er fortsat uden strøm.

Mindst 13 mennesker har mistet livet i den storm, der fredag og natten til lørdag rasede i det nordlige Europa.

Redningsmandskab i både Storbritannien, Holland, Irland, Belgien, Tyskland og Polen melder om dødsofre på grund af uvejret.

Tre mennesker i Storbritannien mistede livet i stormen, der havde rekordkraftige vindstød.

I London døde en kvinde, da et træ væltede ned over den bil, som hun sad i.

En mand afgik ved døden i Liverpool, efter at han i sin bil blev ramt af byggeaffald, som stormen blæste afsted.

Lørdag bliver der arbejdet på højtryk for at rydde op og få strømmen tilbage i hundredtusinder af huse rundt om i de ramte lande.

I Polen er omkring én million elkunder fortsat uden strøm lørdag eftermiddag.

I Storbritannien er omkring 226.000 husstande fortsat uden strøm lørdag formiddag, efter at stormen Eunice - i Danmark kendt som Nora - ramte Storbritannien fredag.

Også togtrafikken er påvirket. I Tyskland siger togselskabet Deutsche Bahn, at der i alt er over tusind kilometer togbaner, der er blevet beskadiget eller ramt af væltede træer.

Britiske myndigheder opfordrer folk til at vente med at rejse. Der ligger stadig væltede træer på skinnerne flere steder, efter at stormen ramte med vindstød på op til 196 kilometer i timen.

Det er de kraftigste vindstød, der nogensinde er målt i England.

I Brentwood, der ligger øst for London, fortæller 23-årige Sven Good, at et 400 år gammelt træ væltede ned i det hus, han bor i.

Han hørte en knirkende lyd "og så et massivt brag. Hele huset rystede", fortæller han til Sky News.

- Jeg kunne mærke hele taget give efter. Det var virkelig skræmmende, siger han.

Ifølge britiske forsikringsselskabers organisation kan stormen koste mere end 300 millioner pund baseret på skader fra tidligere storme. Det svarer til godt 2,7 milliarder danske kroner.

