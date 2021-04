Stormagter advarer Rusland: Stop provokationer af Ukraine

Rusland har sendt over 40.000 soldater til Ukraines østlige grænse og mindst lige så mange til Krim-halvøen.

En samling af nogle af verdens mest indflydelsesrige lande har mandag aften sendt en klar besked til Rusland.

Landene, der er samlet i gruppen ved navn G7, beder således russerne om at stoppe deres "provokationer" over for Ukraine.

- Vi opfordrer Rusland til at stoppe med sine provokationer og øjeblikkeligt nedtrappe spændingerne, som det kræves i henhold til internationale forpligtelser, lyder det i en udtalelse fra G7's udenrigsministre.

Rusland har opmarcheret over 40.000 soldater ved Ukraines østlige grænse. Mindst lige så mange er sendt til den besatte Krim-halvø. Det oplyser en talsperson for Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, mandag.

Zelenskij har forsøgt at få Ruslands leder, Vladimir Putin, i tale. Men Ukraine har ikke modtaget noget svar, siger talspersonen.

G7 består af Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA. EU deltager desuden i alle samtaler som gæst.

/ritzau/AFP