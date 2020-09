Genopblusset konflikt mellem Aserbajdsjan og Armenien i Nagorno-Kharabakh har alle ingredienser til at udvikle sig til stedfortræderkrig mellem regionens stærkeste spillere, nu da Armenien beskylder Tyrkiet for at have skudt et fly ned. Kristeligt Dagblad spørger og svarer på, hvad konflikten handler om