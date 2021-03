Stormagternes stridspunkter - et udvalg:

* Xinjiang. USA anklager Kina for folkemord mod det muslimske mindretal uighurerne i den vestkinesiske region Xinjiang.

* Handel. Under Donald Trump indførte USA en række forhøjede toldsatser mod Kina. Kina anklager USA for at føre handelskrig.

* Hongkong. Kina har indført lovændringer i Hongkong, som ifølge USA ødelægger demokratiet i byen og bryder Kinas løfter.

* Taiwan. Kina mener, at Taiwan burde høre under Beijing, men USA forsvarer øens ret til selvstændighed.

* Det Sydkinesiske Hav. Kina er i konflikt med flere nabolande om grænsedragningen i havområdet. USA støtter for det meste naboerne.

* Iran. USA har indført sanktioner mod Iran, herunder et forbud mod oliehandel. Men Kina handler fortsat med præstestyret.

Kilder: AFP, Reuters, BBC.

/ritzau/