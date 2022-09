Stormen Ian tiltager i styrke og har kurs mod South Carolina

Stormen Ian tiltager i styrke, så den nu igen er oppe på orkanstyrke. Det vurderer USA's nationale orkancenter, NHC, torsdag eftermiddag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Orkanen har nu kurs mod South Carolina. Det ventes, at den rammer delstatens kyst fredag lokal tid.

I vurderingen lyder det, at Ian også kan ramme Georgia og North Carolina, og at den kan medføre livstruende oversvømmelser, stormflod og stærk vind.

- Ian kan blive en smule stærkere, inden den går i land i morgen. Det forudsiges, at den hurtigt vil aftage i styrke over det sydøstlige USA fra sent fredag til lørdag, lyder det i prognosen fra NHC.

Natten til torsdag lokal tid blev Ian nedklassificeret til en tropisk storm, men nu har den altså igen ramt orkanstyrke.

Der er endnu ingen officielle tal for, hvor mange liv orkanen har kostet.

Det amerikanske medie CNN skriver, at mindst 15 personer meldes dræbt i forbindelse med orkanens hærgen, uden at opgive hvor det har tallet fra.

Præsident Joe Biden siger, at stormen kan vise sig at blive den dødeligste i Floridas historie.

- Vi kender endnu ikke tallene, men vi hører meldinger om, at der kan være betydelige tab af menneskeliv, siger præsidenten ifølge Reuters.

Orkanen Ian ramte først Cuba og Den Dominikanske Republik, inden den ramte Florida.

I Florida har Ian ført til oversvømmelser og strømafbrydelser.

Den beskrives som en af de stærkeste storme, der nogensinde har ramt amerikansk fastland.

Floridas sydvestlige kyst er transformeret til en katastrofezone, efter at orkanen har kastet havvand ind over de huse, der ligger ud til vandet.

- Sanibel Island er ødelagt. Den blev ramt af en bibelsk stormflod. Veje er skyllet væk. Bygninger er skyllet væk, siger Ron DeSantis, der er guvernør i Florida.

Sanibel Island er en populær ferieø, der ligger ud for Floridas sydvestlige kyst.

Torsdag eftermiddag er 2,6 millioner hjem og forretninger i Florida fortsat uden strøm.

