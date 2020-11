Stormen Iota kræver mindst 24 liv på tværs af Mellemamerika

De fleste dødsfald er sket i Nicaragua, hvor blandt andre en mor og hendes børn blev fejet væk af en flod.

Stormen Iota har kostet mindst 16 mennesker livet i Nicaragua, efter at den gik i land mandag som en kategori 5-orkan.

De dræbte omfatter syv mennesker, hvis hus blev ramt af et jordskred i Matagalpa-regionen tirsdag.

Det oplyser landets vicepræsident, Rosario Murillo, onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

I alt har myndighederne i Mellemamerika bekræftet mindst 24 dødsfald i forbindelse med stormen frem til onsdag eftermiddag lokal tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Størstedelen af dødsfaldene har fundet sted i Nicaragua. Her blev en mor og hendes fire børn blandt andet fejet væk af en flod, der gik over dens bredder.

Enkelte dødsfald har også fundet sted i Colombia, El Salvador, Panama og Honduras.

Ubekræftede medierapporter går blandt andet på, at et hus med fem familiemedlemmer blev begravet under et jordskred i Ocotepeque i det vestlige Honduras, skriver dpa.

Med vindstød på næsten 250 kilometer i timen var Iota den stærkeste storm, der nogensinde er blevet registreret i Nicaragua, da den ramte kysten sent mandag lokal tid.

Iota medbragte enorme mængder nedbør, der har fået floder til at gå over deres bredder og oversvømmet landsbyer, der stadig lider efter orkanen Etas hærgen for to uger siden.

De voldsomme oversvømmelser har tvunget flere end 200.000 mennesker på tværs af Mellemamerika på flugt fra deres hjem.

Tirsdag blev Iota nedgraderet til en tropisk storm.

