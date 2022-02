Stormen Nora udløser advarsel om livsfarligt vejr i London

En kraftig storm har fredag formiddag ramt Storbritannien og blandt andet andet fået røde lamper til at blinke i hovedstaden London.

Det skriver flere nyhedsbureauer samt britiske BBC.

Stormen kaldes i Storbritannien for Eunice, men er i Danmark blevet døbt Nora. Den ventes senere fredag at ramme dansk jord.

Storbritanniens meteorologiske institut, Met Office, har udsendt en rød advarsel om "livsfarligt" vejr i London. Det er første gang, siden systemet blev indført i 2011, at en sådan advarsel udsendes i London.

Artiklen fortsætter under annoncen

Advarslen gælder fra klokken 10 til 15 lokal tid.

Met Office advarer om "betragtelige forstyrrelser og farlige forhold på grund af ekstremt kraftige vindstød". Det lyder samtidig, at der er risiko for, at tage kan blæse af, træer kan blive væltet, og strøm kan blive afbrudt.

Der er fredag allerede flere veje, broer og jernbaner, der er blevet ramt af forstyrrelser og forsinkelser. Flere busser, tog og færger er også aflyst.

BBC's vejrredaktion oplyser, at stormen i Storbritannien potentielt kan blive den hårdeste i tre årtier. Stormen har også udløst en rød advarsel i Cornwall i det sydvestlige England og i det sydlige Wales.

- Tag jeres forholdsregler, og hold jer i sikkerhed, siger den britiske sikkerhedsminister, Damian Hinds, til Times Radio.

- Det er usædvanligt at have en rød advarsel. Det er meget usædvanligt at have to, lyder det fra sikkerhedsministeren.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har et varsel ude om storm fra fredag aften og natten til lørdag for den allersydligste del af landet.

Stormen kan også påvirke trafikken til og fra Sverige.

/ritzau/