Stormy Daniels var ude at ride under nyhed og drikker nu bobler

Den amerikanske pornoskuespiller og tidligere stripper Stormy Daniels med det borgerlige navn Stephanie Clifford var ude at ride, da hun torsdag modtog nyheden om, at tidligere præsident Donald Trump er blevet tiltalt i en sag om tys-tys-penge til hende.

Det fortæller Daniels' advokat, Clark Brewster, ifølge NBC News.

Brewster mener dog ikke, at der ligefrem er grund til at fejre tiltalen.

- Der er ingen glæde i at se denne mand blive tiltalt. Det er en trist dag. Men jeg er nødt til at sige, at storjuryens hårde og samvittighedsfulde arbejde skal respekteres. Og nu skal sandheden frem og retfærdigheden ske fyldest, udtaler han i en skriftlig erklæring.

Stormy Daniels er i centrum i en sag om penge, hun angiveligt blev betalt for at tie stille om en påstået affære med Trump.

Modsat Clark Brewster lader det til, at Stormy Daniels selv har ladet champagnepropperne springe i dagens anledning.

- Tusind tak til alle for jeres støtte og kærlighed. Jeg har fået så mange beskeder, at jeg ikke kan nå at svare - og jeg vil heller ikke spilde min champagne, skriver hun på Twitter natten til fredag dansk tid.

Det er første gang i historien, at en tidligere eller siddende præsident i USA bliver tiltalt i en straffesag.

Sagen mod Trump handler om, at han angiveligt har betalt Stormy Daniels 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham i 2006 og 2007. De præcise anklager kendes ikke.

Betalingen skal have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, som Trump vandt. Det har Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst.

Fortrolighedsaftalen skulle forhindre Stormy Daniels i at tale højt om hendes påståede affære med Trump under valgkampen.

På trods af aftalen har Daniels dog flere gange fortalt om affæren i pressen. Blandt andet i programmet "60 Minutes" på tv-kanalen CBS og i den selvbiografiske bog "Full Disclosure".

Trump har nægtet alle anklager om, at han skulle have haft en affære med Daniels.

Stormy Daniels bor i Forney i delstaten Texas.

Hun har haft en stor interesse i heste hele sit liv og ejer selv flere, ligesom at hun har vundet flere forskellige stævner.

Ifølge magasinet Horse Sport har hun stillet op til stævner i blandt andet Florida, Texas og Louisiana.

/ritzau/