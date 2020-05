Største danske partier vil straffe Orbán på pengepungen

Den demokratiske udvikling i Ungarn er bekymrende og skal have konsekvenser, mener danske EU-parlamentarikere.

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, har under coronakrisen fået vedtaget en lov, som gør det muligt for hans regering at lede landet per dekret. Der er ikke sat nogen slutdato på loven.

Det er en bekymrende udvikling for demokratiet i landet, og det skal have økonomiske konsekvenser, hvis landet ikke lever op til EU's regler.

Det mener Morten Løkkegaard (V), som er medlem af den liberale gruppe i EU-Parlamentet.

- Økonomiske konsekvenser er det eneste sprog, regeringerne forstår.

- Vi har nogle spilleregler i klubben (EU red.), og den mest effektive måde, at sikre at de bliver overholdt, er at kigge på økonomien, siger han.

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) er enig med Løkkegaard i, at det skal have økonomiske konsekvenser for Ungarn.

Hun peger på, at der for eksempel kan skæres i nogle af de midler, som landet modtager fra EU.

- Hvis vi ikke kan være sikre på, at EU-regler bliver efterlevet i Ungarn, så skal det for eksempel være muligt at sige: De penge, I modtager i eksempelvis landbrugsstøtte eller strukturfonde, kan I ikke få lov at bruge.

- Ligesom med trafikforseelser så ved vi, at man kan ændre adfærd ved at sanktionere økonomisk. Og det har vist sig, at det har været svært at stoppe de her overtrædelser på anden vis, siger hun.

Det er ikke kun under coronakrisen, at Ungarn er blevet beskyldt for ikke at leve op til EU's grundlæggende regler.

En rapport fra 2019 af seks internationale presseorganisationer siger, at Ungarn har indskrænket pressefriheden i landet ved at kontrollere medierne i en vis grad.

Det afviste en talsmand for regeringen dengang på Twitter.

Også den nye lov, som Orbán har fået vedtaget under coronakrisen, har fået stor kritik fra menneskerettighedsorganisationer og EU.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har udtrykt bekymring over situationen i Ungarn i et brev fra fem nordiske udenrigsministre til generalsekretær i Europarådet.

Men i en nylig vurdering fra Vera Jourova, næstformand i EU-Kommissionen, er der "ikke endnu" noget i den lov, som er i strid med EU-regler.

Selv om økonomiske sanktioner mod Ungarn kan være et godt redskab, mener Løkkegaard, at det kan give udfordringer at lave en god ordning.

- De fonde, som penge udbetales igennem, er jo ikke støtte til regeringer, men til befolkninger.

- Man skal jo ikke straffe befolkningerne i de lande, men regeringerne som er dem, vi gerne vil have til at skifte politik. Så det er ikke så let det her, siger Morten Løkkegaard.

Torsdag vil situationen i Ungarn bliver diskuteret under en samling i EU-Parlamentet.

EU-Parlamentets formand, David Sassoli, havde inviteret Orban til at give sit synspunkt til debatten, men den invitation har Orbán afvist.

EU-Kommissionen er i gang med at se på nogle mekanismer, som gør det nemmere at fratage et medlemsland støtte, hvis de ikke efterlever EU-regler.

