Storstrejke rammer Norge: 25.000 nedlægger arbejdet

En storstrejke rammer mandag morgen Norge, efter at lønforhandlinger søndag er brudt sammen mellem norske arbejdsgivere og lønmodtagere.

25.000 er udtaget til strejke.

Det er blandt andet ansatte på bryggerier og i fødevareindustrien samt medarbejdere på norske færgeruter, der nedlægger arbejdet.

Det skriver nyhedsbureauet NTB og det norske medie NRK.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er arbejdsgiverorganisationen NHO på den ene side og fagforeningerne LO og YS på den anden, der har forhandlet om medarbejdernes løn.

- LO krævede øget købekraft for alle vores medlemmer og et løft til de lavtlønnede. NHO har valgt at afvise vores krav og sender dermed landet ud i strejke, siger LO-formand Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Fra den modsatte side af bordet lyder det, at arbejdsgiverne har strakt sig langt for at imødekomme lønmodtagernes ønsker om højere løn.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan for at tage ansvar for ikke at sende Norge ud i en strejke. Nu er vi der, hvor vi har en konflikt i et mellemopgør for første gang nogensinde, siger direktør for NHO Ole Erik Almlid til NTB.

Han henviser til, at parterne ikke har ført egentlige overenskomstforhandlinger, men at der nærmere er tale om en form for mellemregning, hvor fokus alene har været spørgsmålet om løn.

Medmindre der bliver fundet en løsning på konflikten i løbet af de kommende dage, bliver yderligere 15.500 medlemmer af LO og 460 medlemmer af YS udtaget til strejke fredag.

I så fald omfatter strejken fra fredag flere end 40.000 lønmodtagere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Parterne har forhandlet hele weekenden hos den norske rigsmægler. Forhandlingerne begyndte fredag formiddag klokken 10.

Fristen for at nå til enighed var ved midnat mellem lørdag og søndag.

Da arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer ved midnat ikke var nået frem til en løsning, fortsatte forhandlingerne dog søndag.

Rigsmægleren fremlagde en skitse for medarbejdernes lønforhold søndag eftermiddag, som LO afviste.

Skitsen var forinden blev godkendt af NHO.

Med LO's afvisning står det klart, at tusindvis af nordmænd nu ryger ud i en storstrejke.

/ritzau/