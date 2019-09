Stort fald i afghansk valgdeltagelse efter udbredt vold

Kun to millioner stemte ved Afghanistans præsidentvalg, siger en anonym talsmand for valgkommissionen i Kabul.

Omkring to millioner mennesker stemte ved Afghanistans præsidentvalg, siger en anonym talsmand for valgkommissionen til Reuters. Det er langt færre end ved det seneste præsidentvalg.

I alt havde 9,7 millioner mennesker mulighed for at stemme ved det fjerde valg siden Taliban-regimet blevet styrtet ved en amerikanskledet invasion i 2001.

Hvis det uofficielle tal om to millioner vælgere er korrekt, betyder det, at kun omkring hver femte af de registrerede vælgere stemte. Landet har en samlet befolkning på 34 millioner.

Ved det seneste præsidentvalg i 2014 stemte omkring syv millioner.

Vestlige kilder i hovedstaden Kabul siger, at frygten for vold havde dæmpet vælgernes lyst til at stemme. Og på forhånd ventede mange rekordlav valgdeltagelse.

De første foreløbige resultater fra valget ventes først offentliggjort i midten af oktober.

Valgdagen var præget af udbredt vold. Ifølge gruppen Analytikernes Netværk i Afghanistan, der indsamlede rapporter om voldelige episoder fra mange forskellige kilder, skete der under 400 angreb på valgdagen.

Taliban hævder at have gennemført 531 angreb, mens indenrigsministeriet taler om 68 angreb udført af "fjenden".

Officielt blev fem personer fra sikkerhedsstyrkerne dræbt. Men ved tidligere valg er antallet af dræbte og sårede først komme frem et stykke tid efter valget.

Nyhedsbureauer skrev lørdag, at mindst to personer blev dræbt og 17 andre såret ved flere angreb mod valglokaler.

Adskillige af de 18 præsidentkandidater, som havde meldt sig under valgkampen, havde trukket sig fra valget før valgdagen.

Valget opfattes som et reelt opgør mellem den siddende præsident, Ashraf Ghani, og Abdullah Abdullah, øjenlæge og tidligere udenrigsminister, der bestrider en politisk toppost med meget stor indflydelse.

De to førende kandidater er de samme som ved valget i 2014. Da gjorde både Ghani og Abdullah krav på sejren efter megen vold og åbenlys svindel, som kastede landet ud i en forfatningsmæssig krise.

Krisen endte med amerikansk indgriben, så Ghani løb med præsidenttitlen, mens Abdullah fik en nyoprettet post i en samlingsregering som landets administrerende direktør. Den konstellation skulle udelukkende gælde i to år, men er alligevel fortsat til i dag.

Der var udkommanderet omkring 72.000 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne for at beskytte valglokalerne. Dertil kom mellem 30.000 og 40.000 soldater, som var i alarmberedskab.

Op til valget er over 170 civile blevet dræbt, og flere end 300 såret i angreb, som Taliban har stået bag.

Hvis ingen kandidat har over 50 procent af stemmerne, skal der holdes en ny valgrunde med de to bedst placerede kandidater sidst i november.

/ritzau/Reuters