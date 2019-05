Stort flertal støtter våben- og skattereformer i Schweiz

2,3 millioner privatejede våben ligger hos 8,3 millioner indbyggere i Schweiz, der nu får ny lovgivning.

Ved en folkeafstemning søndag har schweiziske vælgere med stort flertal vedtaget en stramning af landets våbenlove, så de bliver rettet ind efter EU.

Det viser valgstedsmålinger.

Regeringen i Schweiz havde advaret om, at et "nej" til en stramning kunne true forholdet til EU. Samtidig stemte vælgerne for en skatte- og pensionsreform.

Vælgerne skulle tage stilling til nye restriktioner for landets våbenlove, så de er harmoniseret med EU's love.

EU strammede reglerne i 2015 efter terrorangrebene i Paris.

Spørgsmålet om en ændring af våbenlovgivningen har medført en sjælden national debat om retten til at eje skydevåben i det centraleuropæiske land, som har en dybt forankret våbenkultur.

Schweiz er kendt for sit liberale syn på våben. 2,3 millioner privatejede våben ligger hos landets 8,3 millioner indbyggere.

Schweiz er ikke med i EU, men er en del af Schengen-samarbejdet. Og landets regering mener, at en strammere våbenlovgivning er afgørende for at Schweiz kan opretholde sit samarbejde med unionen.

En skærpelse af lovgivninger er blevet mødt af kraftig modstand fra våbenlobbyen såvel som våbenentusiaster.

Den nye lovgivning vil blandt andet medføre, at reglerne for køb af våben bliver strammet, og statens kontrol af solgte våbenkomponenter bliver øget.

Det nye skatte- og pensionssystem, som ifølge valgstedsmålingerne blev godkendt af et stort flertal af vælgerne, fjerner ifølge finansministeriet trusler mod landets rolle som økonomisk finanscenter.

Den ændrede lovgivning baner vej for reformer, så Schweiz kan fjerne meget lave erhvervsskatter. Ifølge finansminister Ueli Maurer undgår Schweiz dermed at blive udskældt som et "parialand med lave skatter".

/ritzau/AFP