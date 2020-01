Stort flertal vedtager Trumps nordamerikanske handelsaftale

Kun ti senatorer stemte torsdag imod den frihandelsaftale, som Trump er blevet enig med Mexico og Canada om.

Et stort flertal i Senatet har torsdag stemt for en ny nordamerikansk frihandelsaftale.

Efter en kort debat i Senatet stemte 89 senatorer for og kun ti imod den aftale, som USA, Canada og Mexico er blevet enige om.

Aftalen erstatter dermed Nafta-aftalen, der har været gældende siden 1994.

Vedtagelsen anses for at være den anden store vindersag for præsident Trump på blot to døgn.

Så sent som onsdag nåede Trump-administrationen således til enighed med Kina om at nedtrappe en ellers eskalerende handelskrig.

Donald Trump har længe været indædt modstander af Nafta-aftalen. Han har vedholdende hævdet, at den kostede tusindvis af amerikanske arbejdspladser.

En af de få, der stemte imod den nye aftale, var topdemokraten Chuck Schumer. Han kritiserer aftalen for ikke at nævne klimaforandringerne med et enkelt ord.

Han kunne dog ikke afværge vedtagelsen af aftalen.

/ritzau/Reuters