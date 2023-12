To rederier følger Mærsk og stopper sejlads i Det Røde Hav

De to store rederier MSC og CMA CGM og meddeler lørdag, at de indstiller alle sejladser med containere gennem Det Røde Hav.

- Situationen forværres yderligere, og der er tiltagende bekymring for sikkerheden, skriver CMA CGM, der er hjemmehørende i Marseille i Frankrig.

Dermed følger det schweiziske MSC og CMA CGM den danske containergigant A.P. Møller-Mærsk, som torsdag besluttede at stoppe sejladser gennem Det Røde Hav efter et raketangreb fra Yemen mod et af rederiets skibe. Det blev ikke ramt.

Oplysningen om de schweiziske og franske rederiers beslutning kommer, samtidig med at USA's militære kommando, Centcom, lørdag oplyser, at en amerikansk destroyer har skudt 14 droner ned i Det Røde Hav.

Artiklen fortsætter under annoncen

De var affyret af houthi-oprørere i Yemen.

I erklæringen fra CMA CGM beordres rederiets skibe, der skulle have været gennem Det Røde Hav, til at søge mod "sikre områder" og indstille den videre sejlads.

Houthibevægelsen, som har kontrol med store dele af det nordlige Yemen, har truet med at angribe alle skibe i Det Røde Hav, der har kurs mod Israel.

Det sker som støtte til Hamas i Gaza.

I den seneste uges tid har der stort set dagligt været angreb mod skibe ved det smalle stræde Bab Al-mandab, der forbinder Det Røde Hav med Adenbugten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Langt størstedelen af skibene i Det Røde Hav skal passere Suezkanalen, der er en af verdens vigtigste transportveje.

Også det tyske rederi Hapag-Lloyd meddelte fredag, at det sætter sejladsen gennem Det Røde Hav på pause, efter et af dets skibe var blevet angrebet og ramt.

Hvis ikke skibene kan komme sikkert frem i Det Røde hav, kan de blive tvunget til at tage den lange og mere kostbare vej rundt om Afrikas Horn.

Det vil betyde stigende fragtrater, længere leveringstider og dårligere leveringspålidelighed, har Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker hos Sydbank, sagt til Ritzau.

/ritzau/Reuters