Stort hackerangreb rammer millioner af mobilkunder i Ukraine

Ukraines største operatør af mobilnetværk, Kyivstar, oplever tirsdag store problemer efter et hackerangreb.

Selskabets it-infrastruktur blev "delvist ødelagt", og derfor valgte selskabet at lukke for netværket for "at begrænse fjendens adgang".

Det siger Kyivstars direktør, Oleksandr Komarov, på nationalt tv.

Selskabet har 24,3 millioner mobilkunder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Denne morgen blev vi ramt af et kraftigt hackerangreb, skriver Kyivstar på Facebook.

- Det skabte en teknisk fejl, som resulterede i, at adgang til mobil og internettet blev midlertidigt utilgængeligt.

Ifølge selskabet blev brugerdata ikke kompromitteret.

Selskabet melder ifølge Reuters, at der arbejdes på at gøre noget ved problemerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Reuters-korrespondenter i Kyiv oplyser, at der klokken 13.15 lokal tid - klokken 12.15 dansk tid - fortsat ikke var signal.

Ligeledes tirsdag siger en af grundlæggerne af Monobank - et stort ukrainsk betalingssystem - at hans selskab er udsat for et dDoS-angreb, men at alt er "under kontrol".

Et dDoS-angreb er et målrettet overbelastningsangreb, hvor personerne bag oversvømmer eksempelvis en server med forespørgsler. Det kan få serveren til at bryde sammen.

/ritzau/Reuters