Stort netværk af russiske spioner i London

De holder øje med rigmænd, opsnapper forretningshemmeligheder og søger politisk insiderviden. Giftsag har bragt Ruslands efterretningsmiljø i fokus.

Parallellerne til den kolde krig har stået i kø, efter at den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter, Julia, er blevet forgiftet i Salisbury i det sydøstlige England.

Den britiske regering beskylder Rusland for at stå bag. Men hvem der præcist skulle have udført gerningen, står endnu hen i det uvisse.

Ét er dog sikkert, hvis man skal tro de britiske efterretningstjenester. I Storbritannien er antallet af spioner, som arbejder for den russiske stat, i disse år på sit højeste niveau siden den kolde krig for tre årtier siden. Måske har der aldrig været flere.