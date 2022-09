Stort opråb: Hvert fjerde sekund dør en person af sult

238 organisationer opfordrer i et åbent brev verdens ledere til at gøre noget ved igangværende sultkatastrofe.

Verden over dør en person i gennemsnit hvert fjerde sekund af sult.

Sådan lyder den dystre advarsel tirsdag i et åbent brev fra 238 forskellige globale organisationer - herunder Red Barnet og Oxfam.

Brevet er henvendt de mange stats- og regeringsledere, der i disse dage er samlet til FN's Generalforsamling i New York City.

- Et svimlende antal på 345 millioner mennesker oplever lige nu akut sult. Antallet er mere end fordoblet siden 2019, lyder det i brevet.

Her fremgår det også, at der hver dag dør omkring 19.700 personer verden over af sult. Det svarer cirka til en hvert fjerde sekund.

Særligt det østafrikanske land Somalia er ekstremt hårdt ramt.

- På trods af et løfte fra verdens ledere om aldrig igen at tillade hungersnød i det 21. århundrede så ser vi nu hungersnød i Somalia, skriver ngo'erne.

Somalia oplever for tiden sin værste tørke i 40 år.

Fire gange er landets sædvanlige regntid udeblevet siden 2020. Det forventes også, at regntiden udebliver for femte gang i træk.

Det har ramt Somalias afgrøder og kvæg i voldsom grad.

- Det er forfærdeligt, at selv med al den teknologi, vi har inden for landbrug og høstteknikker, så snakker vi stadig om hungersnød i det 21. århundrede.

- Det her handler ikke om ét land eller ét kontinent, og sult skyldes aldrig kun én ting. Det her handler om uretfærdighed mod menneskeheden, siger Mohanna Ahmed Ali Eljabaly fra ngo'en Yemen Family Care Association.

Han er en af underskriverne af det åbne brev.

/ritzau/AFP