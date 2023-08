Stort russisk luftangreb mod Vestukraine dræber mindst tre

Rusland har tirsdag udført et stort luftangreb mod vestlige regioner i Ukraine.

Lviv i vest og Volynska i nordvest er blevet ramt. Begge regioner grænser op til Nato-landet Polen.

Mindst tre er dræbt, mens flere er såret i angrebet mod Volynska. Det oplyser guvernør i regionen Jurij Pohuljajko tirsdag morgen på beskedtjenesten Telegram.

Der er foreløbig ikke meldinger om nogen dræbte i Lviv, men mere end 100 boliger er beskadiget. 500 vinduer er blevet ødelagt, og en børnehaves legeplads er blevet ødelagt.

- Mange missiler blev skudt ned, men nogle ramte også Lviv, siger Andrij Sadovyj, byens borgmester, på Telegram.

Han tilføjer, at folk fra mindst en lejlighedsbygning er blevet evakueret.

Borgmesteren har også lagt en video op, hvor han står foran et krater uden for et lejlighedsbygning, hvor alle vinduerne er sprængt i stykker.

Ifølge Ukraines luftvåben har man ødelagt 16 ud af mindst 28 russiske missiler.

Det oplyser luftvåbnet tirsdag morgen. Men det uddyber ikke, hvor mange af missilerne der var rettet mod Lviv og Volynska.

På baggrund af de foreløbige informationer kalder ukrainske medier tirsdagens angreb for det største luftangreb mod Lviv-regionen siden begyndelsen af den russiske invasion i februar 2022.

/ritzau/Reuters