Stort studie: Over syv genstande om ugen kan forkorte dit liv

En mængde alkohol, man før troede var ufarlig, kan give kritiske problemer, viser stort internationalt studie.

Voksne bør ikke drikke mere end syv alkoholiske genstande om ugen - eller i gennemsnit en enkelt om dagen.

Det fastslår et stort internationalt studie.

Studiet kombinerer resultater fra 83 studier foretaget på tværs af 19 lande med næsten 600.000 forsøgspersoner.

Og konklusionen lyder, at personer, der drikker over syv genstande om ugen, forventes at dø tidligere end dem, der drikker færre.

- Studiet viser, at hvis man drikker en mængde alkohol, som man før troede var ufarlig, så kan man forvente kortere levetid og adskillige kritiske sundhedsproblemer, siger en af medforfatterne til studiet, Dan Blazer.

Det betyder derfor, at mange landes retningslinjer for alkoholindtag ifølge studiet ikke er stramme nok.

- De anbefalede grænser i Italien, Portugal og Spanien er næsten 50 procent højere end det her, lyder det i studiet, der er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet.

I Danmark lyder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen blandt andet:

- Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på syv genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

Risikoen angives som høj ved henholdsvis 14 og 21 genstande.

Sundhedsstyrelsen opfordrer samtidig til at undgå at drikke mere end fem genstande ved samme lejlighed og drikke alkohol for sundhedens skyld.

Forskerne fra det internationale studie finder en høj risiko for slagtilfælde og hjerteproblemer hos personer, der drikker kraftigt.

De personer, der drikker kraftigt, havde dog interessant nok lavere tendens til at blive ramt af hjerteslag, viser undersøgelsen.

Holdt op imod den øgede risiko for blandt andet slagtilfælde og andre hjerteproblemer er konsekvenserne ved at drikke mere end syv genstande om ugen dog mere negative end positive, lyder det.

/ritzau/AP