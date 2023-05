Stort studie: Knap halvdelen af alle dyrebestande skrumper

Tabet af dyreliv på verdensplan er mere foruroligende end hidtil antaget.

Det konkluderer et studie, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Biological Reviews. Det skriver det amerikanske medie CNN.

Studiet har analyseret over 70.000 arter på hele kloden for at finde ud af, om deres bestand er vokset, skrumpet eller på samme niveau.

Forskerne har kigget på pattedyr, fugle, reptiler, padder, fisk og insekter.

48 procent af bestandene skrumper i antal. Mindre end tre procent stiger. Resten forbliver nogenlunde uændret i størrelse.

Ifølge Daniel Pincheira-Donoso, et af studiets forfattere, bekræfter deres fund, hvad nogle tidligere, mindre undersøgelser har konkluderet.

- Vores konklusion er en tydelig bekræftelse af, at det her sker på global skala, siger Pincheira-Donoso fra Queen's University i Belfast.

I årtier har udryddelsen af dyrearter været præget af definitioner udstukket af FN's internationale organisation for naturkonservering.

Det nye store studie kigger dog ikke kun på truede dyrearter.

- Vores studie viser ikke, om nogle arter på nuværende tidspunkt er truede eller ej. Det viser i stedet, om bestandene hurtigt og progressivt bliver mindre eller ej, siger Daniel Pincheira-Donoso ifølge CNN.

Menneskeskabte forandringer har allerede medført udryddelse af nogle dyrebestande. Andre er i fare for at blive udryddet.

Nogle biologer taler om en "sjette masseudryddelse", der vil være forårsaget af mennesker. Det skriver CNN. Tidligere masseudryddelser har skyldtes eksempelvis asteroidenedslag eller store vulkanudbrud.

Ifølge det nye studie falder bestanden hos både pattedyr, fugle og insekter.

Værst ser det dog ud for padder - dyr, der lever både i vand og på land. De er blandt andet ramt af klimaforandringer og sygdomme.

Blandt fisk og reptiler ser bestanden ud til at være nogenlunde uændret.

