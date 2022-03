Stort ukrainsk atomkraftværk står i flammer

Det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja er natten til fredag brudt i brand under angreb fra russiske styrker.

Det siger Dmytro Orlov, der er borgmester i byen Enerhodar, som ligger i nærheden af atomkraftværket, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Som et resultat af konstant fjendtlig beskydning af bygninger og enheder af det største atomkraftværk i Europa, står atomkraftværket Zaporizjzja i flammer, skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Borgmesteren kalder det for en trussel mod verdens sikkerhed. Han oplyser ikke noget om omfanget af branden, eller om der bliver gjort forsøg på at slukke branden.

Det ukrainske energiministerium oplyser ifølge det russiske nyhedsbureau RIA, at brandfolk ikke kan nå frem til kraftværket og slukke branden, fordi det fortsat er under russisk beskydning. Det skriver Reuters klokken 01.42 dansk tid.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, opfordrer russerne til at indstille beskydningen.

- Der er allerede udbrudt brand. Hvis det eksploderer, vil det blive ti gange større end Tjernobyl. Russerne må omgående indstille beskydningen, give brandfolk adgang og etablere en sikkerhedszone, skriver Kuleba på Twitter.

En talsmand for kraftværket bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at kraftværket står i brand.

Og det samme gør Ukraines parlament, Verkhovna Rada.

På beskedtjenesten Telegram skriver parlamentet, at atomkraftværket, der er Europas største, står i flammer efter at have været udsat for tung granatbeskydning fra russiske styrker.

Verkhovna Rada deler et opslag fra et ukrainsk medie, som har delt overvågningsbilleder fra kraftværket, der viser ilden.

Selskabet bag kraftværket har startet en livestream af en overvågningsvideo fra kraftværket på YouTube.

Torsdag oplyste en rådgiver i det ukrainske indenrigsministerium, at russiske styrker havde åbnet ild i byen Enerhodar.

Ifølge rådgiveren var målet for invasionsstyrkerne at overtage kontrollen med kraftværket.

Rusland har allerede indtaget området omkring det ødelagte atomkraftværk i Tjernobyl. Det ligger cirka 100 kilometer nord for Ukraines hovedstad, Kyiv.

Adskillige ukrainske byer har været udsat for bombardementer og luftangreb, siden Putin beordrede det russiske angreb torsdag i sidste uge.

Kraftværket Zaporizjzja, der begyndte at producere strøm i 1984, genererer omkring 20 procent af Ukraines årlige produktion af strøm og næsten 47 procent af al strøm fra landets atomkraftværker. Det skriver det ukrainske energoatom.com.ua.

/ritzau/