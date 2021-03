Stortinget i Norge udsat for nyt it-angreb

Hackere har hentet data ud fra Stortingets systemer, men endnu er der ikke fuldt overblik over angrebet.

Det norske parlament, Stortinget, er blevet ramt af et it-angreb, hvor der er blevet hentet data ud af dets systemer.

Det meddeler Stortinget i en pressemeddelelse onsdag.

- Trusselbilledet er i hurtig forandring og stadigt mere krævende. Det angreb, vi står overfor, viser, at it-angreb i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for demokratiske processer, siger Stortingets formand, Tone Wilhelmsen Trøen.

Det fulde omfang af angrebet er ikke kendt. Det er endnu uvist, hvor meget data der er hentet ud.

- Vi ved, at data er hentet ud, men har endnu ikke fuldt overblik over situationen, siger Stortingets administrative leder, Marianne Andreassen.

Angrebet har at gøre med en svaghed i programmet Microsoft Exchange.

- Vi har iværksat tiltag og kan ikke udelukke, at der iværksættes yderligere. Arbejdet sker i samarbejde med sikkerhedsmyndighederne. Situationen er lige nu uafklaret, og vi kender ikke det fulde skadepotentiale, siger Andreassen.

Stortinget ved endnu ikke, hvem der står bag angrebet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er flere tusinde selskaber og myndigheder rundt om i verden blevet ramt af cyberangreb mod Microsoft Exchange.

Norges nationale sikkerhedsmyndighed, NSM, bad tidligere i marts alle brugere om at opdatere Microsoft Exchange.

- Vi har kendskab til, at et tocifret antal norske virksomheder, inklusiv Stortinget, er ramt, siger kommunikationsdirektør Mona Strøm Arnøy fra NSM.

For et halvt år siden blev Stortinget ramt af et andet angreb, hvor hackere trængte ind i flere politikeres e-mailkonti.

Dengang beskyldte Norge Rusland for at stå bag.

Der er ikke umiddelbart konstateret nogen forbindelse mellem sidste års angreb og det seneste angreb, som Stortinget oplyser om onsdag.

