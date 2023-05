Straffedomstol lader sig ikke skræmme af Ruslands modsvar

Den Internationale Straffedomstol (ICC) er bekymret, men lader sig ikke skræmme af en nylig russisk udmelding om domstolens chefanklager.

Det udtaler ICC lørdag i en udtalelse.

Rusland valgte fredag at placere ICC's chefanklager, Karim Khan, på en liste over eftersøgte personer. Det fremgik af indenrigsministeriets hjemmeside.

- ICC anser dette tiltag som værende uacceptabelt.

- Domstolen vil fortsætte uforfærdet med at udføre dets opgave med at sikre, at folk bliver stillet til ansvar for de mest forfærdelige forbrydelser mod det internationale samfund, lyder det i lørdagens udtalelse.

ICC omtaler desuden eftersøgningen som "bekymrende" og "sørgelig".

Det står ikke umiddelbart klart, hvad Rusland anklager Karim Khan for.

Tilbage i marts lød det dog, at Rusland ville efterforske chefanklageren for "at retsforfølge en person, der vides at være uskyldig".

Det var en reaktion på, at ICC den 17. marts udstedte en international arrestordre på Ruslands præsident, Vladimir Putin. Årsagen var, at han beskyldes for at være ansvarlig for krigsforbrydelser begået i Ukraine.

Ordren betyder i praksis, at alle ICC's medlemslande skal anholde præsidenten, hvis han befinder sig i deres land.

Den Internationale Straffedomstol blev oprettet i 2002 til at tage sig af krigsforbrydelser. Det er den første permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.

ICC er baseret på det såkaldte komplementaritetsprincip.

Det vil sige, at en sag kun bliver taget op af domstolen, hvis de nationale myndigheder i det land, hvor en forbrydelse potentielt er begået, ikke selv har evnen eller viljen til at retsforfølge.

Rusland er ikke medlem af ICC og anerkender ikke domstolen. Flere andre lande - herunder USA - er heller ikke en del af ICC.

Det betyder, at Rusland uden konsekvenser kan afvise at udlevere Putin til ICC, der ligger i hollandske Haag. Derfor anses domstolens arrestordrer også i vid udstrækning som værende symbolske.

/ritzau/Reuters